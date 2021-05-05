Российских дачников накажут за одуванчики и ромашки на участке

Одуванчик. Фото: Istock

https://racurs.ua/n154204-rossiyskih-dachnikov-nakajut-za-oduvanchiki-i-romashki-na-uchastke.html

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Одуванчики, ромашки и мята впали в немилость в России. Российских дачников предупредили о штрафах за выращивание этих растений на участке.

Именно эти растения входят в число опасных растений-вредителей. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что согласно российскому законодательству, дачникам, которые не уничтожают сорняки, грозит административный штраф от 300 до 500 рублей, должностным лицам — от 500 рублей до одной тысячи, юридическим — от пяти до 10 тыс. рублей.

Перечень сорняков определен постановлением правительства РФ от 18.09.2020 № 1482. К числу сорняков относятся, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, сорняки различных видов, амброзия различных видов, — объяснила юрист Татьяна Мацукова.

Правонарушение заключается в использовании зараженных болезнями семян и в бездействии, когда владелец не убирает сорняки. Она добавила, что при несущественности нарушения и крайне малом вреде от растений можно избежать административной ответственности.

Напомним, ранее мы сообщали, что штрафы в Украине за курение электронных сигарет и вейпов в запрещенном месте могут вырасти. Народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко зарегистрировал законопроект № 5435, который предусматривает усиление ответственности за курение в запрещенных местах.

Источник: РИА Новости