Російських дачників каратимуть за кульбабки та ромашки на ділянці

Кульбабки. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n154204-rosiyskyh-dachnykiv-karatymut-za-kulbabky-ta-romashky.html

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Кульбабки, ромашки та м’ята впали в немилість у Росії. Російських дачників попередили про штрафи за вирощування цих рослин на ділянці.

Саме ці рослини входять у число небезпечних рослин-шкідників. Про це повідомляє РИА Новости.

Повідомляється, що згідно з російським законодавством, дачникам, які не знищують бур’яни, загрожує адміністративний штраф від 300 до 500 рублів, посадовим особам — від 500 рублів до однієї тисячі, юридичним — від п’яти до 10 тис. рублів.

Перелік бур’янів визначено постановою уряду РФ від 18.09.2020 № 1482. До числа бур’янів відносяться, зокрема, борщівник Сосновського, м’ята польова, осот польовий, кульбаба лікарська, ромашка пахуча, будяки різних видів, амброзія різних видів, — пояснила юрист Тетяна Мацукова.

Правопорушення полягає у використанні заражених хворобами насіння й у бездіяльності, коли власник не прибирає бур’яни. Однак юрист додала, що при неістотності порушення і вкрай малій шкоді можна уникнути адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штрафи в Україні за куріння електронних сигарет та вейпів у забороненому місці можуть вирости. Народний депутат від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко зареєстрував законопроект № 5435, який передбачає посилення відповідальності за куріння в заборонених місцях.

Джерело: РИА Новости