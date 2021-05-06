Визит Блинкена в Киев — трансляция брифинга Зеленского и госсекретаря США, фото — ОП

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Госсекретарь США Энтони Блинкена прибыл в Киев. Он вышел к СМИ после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Весь день Блинкен будет встречаться с высшим руководством Украины, нардепами, духовенством и общественными организациями.

Перед рандеву с Зеленским Блинкен увиделся с главой МИД Дмитрием Кулебой, председателем Верховной Рады и главами фракций парламента. В переговорах приняли участие также новоназначенный заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд и помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

После встречи с Зеленским госсекретарь направится в Кабмин к премьер-министру Денису Шмыгалю, примет участие в виртуальном круглом столе по реформе и борьбе с коррупцией и виртуальной встрече посольства США в Киеве.