Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Визит Блинкена в Киев — трансляция брифинга Зеленского и госсекретаря США, фото — ОП

Визит Блинкена в Киев — трансляция брифинга Зеленского и госсекретаря США

6 мая 2021, 12:23
999

Госсекретарь США Энтони Блинкена прибыл в Киев. Он вышел к СМИ после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Весь день Блинкен будет встречаться с высшим руководством Украины, нардепами, духовенством и общественными организациями.


Перед рандеву с Зеленским Блинкен увиделся с главой МИД Дмитрием Кулебой, председателем Верховной Рады и главами фракций парламента. В переговорах приняли участие также новоназначенный заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд и помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

После встречи с Зеленским госсекретарь направится в Кабмин к премьер-министру Денису Шмыгалю, примет участие в виртуальном круглом столе по реформе и борьбе с коррупцией и виртуальной встрече посольства США в Киеве.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров