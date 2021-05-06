Візит Блінкена у Київ — трансляція брифінгу Зеленського і держсекретаря США, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n154254-vizyt-blinkena-u-kyyiv-translyaciya-bryfingu-zelenskogo-i-derjsekretarya-ssha.html

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Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва. Він вийшов до ЗМІ після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

Увесь день Блінкен буде зустрічатися з вищим керівництвом України, нардепами, духовенством та громадськими організаціями.

Перед рандеву із Зеленським Блінкен побачився з очільником МЗС Дмитром Кулебою, головою Верховної Ради та головами фракцій парламенту. В переговорах взяли участь також новопризначена заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд і помічник держсекретаря у справах Європи і Євразії Філіп Рікер.

Після зустрічі із Зеленським держсекретар попрямує у Кабмін до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, візьме участь у віртуальному круглому столі з реформи та боротьби з корупцією і віртуальній зустрічі посольства США в Києві.