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Зеленский на брифинге с Блинкеном ушел от ответа на вопрос о «Нафтогазе» и Джулиани, скриншот

Зеленский на брифинге с Блинкеном ушел от ответа на вопрос о «Нафтогазе» и Джулиани (ВИДЕО)

6 мая 2021, 13:45
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Владимир Зеленский, президент Украины, ушел от ответа на вопрос журналиста CNN об изменениях в «Нафтогазе» и деятельности личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани в Киеве.

Президент посвятил ответ своим успехам в реформах.

Как он повлиял? Как повлиял на «Нафтогаз»? Я, честно говоря, думаю, что вы не ориентируетесь в этом, — сказал Зеленский во время брифинга в Киеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Журналист уточнила, что речь идет о возможном влиянии Джулиани на откат реформ в Украине.

Зеленский после этого подробно остановился на изменениях, которые инициировал в Украине, но ни слова не сказал о визитах Джулиани в Киев, его разговоре с главой Офиса президента Андреем Ермаком и ротации в руководстве «Нафтогаза», которую ранее раскритиковали в США.

Блинкен в ответ сказал, что для Украины есть две угрозы — внешняя (Россия) и внутренняя (олигархи). Он подтвердил, что обсуждал с Зеленским ситуацию с корпоративным управлением (и не только по поводу НАК), а также судебную реформу. О конкретных акцентах Блинкен не сообщил.

Мы говорили о различных вопросах, касающихся корпоративного управления, прозрачности, целостности и независимости антикоррупционных органов и реформы судебной власти, — сказал Блинкен по итогам встречи.

Госсекретарь США также отметил, что у Зеленского есть успехи в ряде реформ. Например, земельной.


Мы говорили о реформировании институтов, потому что есть очень много различных интересов, которые выступают против усилий Украины в реформировании и борьбе с коррупцией. К ним относятся внешние силы, такие как Россия, и внутренние силы, такие как олигархи и мощные лица, которые преследуют собственные узкие интересы нелегитимными средствами за счет народа Украины, — рассказал глава американской дипломатии на брифинге.

Источник: Ракурс


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