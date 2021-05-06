Зеленский на брифинге с Блинкеном ушел от ответа на вопрос о «Нафтогазе» и Джулиани, скриншот

https://racurs.ua/n154264-zelenskiy-na-brifinge-po-blinkenom-ushel-ot-otveta-na-vopros-o-naftogaz-i-djuliani-video.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, ушел от ответа на вопрос журналиста CNN об изменениях в «Нафтогазе» и деятельности личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани в Киеве.

Президент посвятил ответ своим успехам в реформах.

Как он повлиял? Как повлиял на «Нафтогаз»? Я, честно говоря, думаю, что вы не ориентируетесь в этом, — сказал Зеленский во время брифинга в Киеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Журналист уточнила, что речь идет о возможном влиянии Джулиани на откат реформ в Украине.

Зеленский после этого подробно остановился на изменениях, которые инициировал в Украине, но ни слова не сказал о визитах Джулиани в Киев, его разговоре с главой Офиса президента Андреем Ермаком и ротации в руководстве «Нафтогаза», которую ранее раскритиковали в США.

Блинкен в ответ сказал, что для Украины есть две угрозы — внешняя (Россия) и внутренняя (олигархи). Он подтвердил, что обсуждал с Зеленским ситуацию с корпоративным управлением (и не только по поводу НАК), а также судебную реформу. О конкретных акцентах Блинкен не сообщил.

Мы говорили о различных вопросах, касающихся корпоративного управления, прозрачности, целостности и независимости антикоррупционных органов и реформы судебной власти, — сказал Блинкен по итогам встречи.

Госсекретарь США также отметил, что у Зеленского есть успехи в ряде реформ. Например, земельной.