Зеленський на брифінгу з Блінкеном уник відповіді на питання про «Нафтогаз» і Джуліані (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n154264-zelenskyy-unyk-vidpovidi-na-pytannya-pro-naftogaz-i-djuliani-video.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, уникнув відповіді на питання журналіста CNN про зміни в «Нафтогазі» і діяльність особистого адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані в Києві.
Президент присвятив відповідь своїм успіхам в реформах.
Як він вплинув? Як вплинув на «Нафтогаз»? Я, чесно кажучи, думаю, що ви не орієнтуєтеся в цьому, — сказав Зеленський під час брифінгу в Києві із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Журналіст уточнила, що йдеться про ймовірний вплив активності Джуліані на відкат реформ в Україні.
Зеленський після цього детально зупинився на змінах, які ініціював в Україні, але ані слова не сказав про візити Джуліані у Київ, його розмови із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та ротацію в керівництві «Нафтогазу», яку раніше розкритикували в США.
Блінкен у відповідь сказав, що для України є дві загрози — зовнішня (Росія) і внутрішня (олігархи). Він підтвердив, що обговорював із Зеленським ситуацію з корпоративним управлінням (і не тільки щодо НАК), а також судову реформу сфери. Про конкретно акценти Блінкен не повідомив.
Ми говорили про різні питання, які стосуються корпоративного управління, прозорості, цілісності та незалежності антикорупційних органів та реформи судової влади, — сказав Блінкен за підсумками зустрічі.
Держсекретар США також зазначив, що у Зеленського є успіхи у ряді реформ. Наприклад, земельній.
Ми говорили про реформи і реформування інституцій, тому що є дуже багато різних інтересів, які виступають проти зусиль України в реформуванні та боротьбі з корупцією. До них відносяться зовнішні сили, такі як Росія, і внутрішні сили, такі як олігархи і потужні особи, які переслідують власні вузькі інтереси нелегітимними засобами за рахунок народу України, — розповів голова мериканської дипломатії на брифінгу.