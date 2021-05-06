Зеленський уник відповіді на питання про «Нафтогаз» і Джуліані, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n154264-zelenskyy-unyk-vidpovidi-na-pytannya-pro-naftogaz-i-djuliani-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, уникнув відповіді на питання журналіста CNN про зміни в «Нафтогазі» і діяльність особистого адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані в Києві.

Президент присвятив відповідь своїм успіхам в реформах.

Як він вплинув? Як вплинув на «Нафтогаз»? Я, чесно кажучи, думаю, що ви не орієнтуєтеся в цьому, — сказав Зеленський під час брифінгу в Києві із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Журналіст уточнила, що йдеться про ймовірний вплив активності Джуліані на відкат реформ в Україні.

Зеленський після цього детально зупинився на змінах, які ініціював в Україні, але ані слова не сказав про візити Джуліані у Київ, його розмови із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та ротацію в керівництві «Нафтогазу», яку раніше розкритикували в США.

Блінкен у відповідь сказав, що для України є дві загрози — зовнішня (Росія) і внутрішня (олігархи). Він підтвердив, що обговорював із Зеленським ситуацію з корпоративним управлінням (і не тільки щодо НАК), а також судову реформу сфери. Про конкретно акценти Блінкен не повідомив.

Ми говорили про різні питання, які стосуються корпоративного управління, прозорості, цілісності та незалежності антикорупційних органів та реформи судової влади, — сказав Блінкен за підсумками зустрічі.

Держсекретар США також зазначив, що у Зеленського є успіхи у ряді реформ. Наприклад, земельній.