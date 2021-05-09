Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

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Ракурс

Коронавирус в Украине пошел на спад во время праздников, количество госпитализаций в регионах стабилизировалась. Так, за минувшие сутки, 8 мая, вирус был обнаружен у 5 тыс. 327 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 2 млн 119 тыс. 510 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 9 тыс. 181 человек, а в целом уже выздоровели 1 млн 759 тыс. 751 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 193 украинца. Общее число жертв составляет 46 тыс. 393 человека.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (798 инфицированных), Донецкой (401 новый случай), Харьковской (361 заражение), Одесской областях (342 больных).





Динамика распространения коронавируса и вакцинации в регионах такова:

г. Киев — 255 случаев /360 прививок;

Винницкая область — 73 случая /60 прививок;

Волынская область — 82 случая /102 прививки;

Днепропетровская область — 798 случаев /510 прививок;

Донецкая область — 401 случай /0 прививок;

Житомирская область — 191 случай /51 прививка;

Закарпатская — 37 случаев /30 прививок;

Запорожская область — 111 случаев /53 прививки;

Ивано-Франковская область — 83 случая /120 прививок;

Киевская область — 210 случаев /225 прививок;

Кировоградская область — 150 случаев /289 прививок;

Луганская область — 54 случая /86 прививок;

Львовская область — 329 случаев /814 прививок;

Николаевская область — 253 случая /303 прививки;

Одесская область — 342 случаи /298 прививок;

Полтавская область — 147 случаев /164 прививки;

Ровенская область — 142 случая /50 прививок;

Сумская область — 225 случаев /40 прививок;

Тернопольская область — 227 случаев /160 прививок;

Харьковская область — 361 случай /55 прививок;

Херсонская область — 154 случая /540 прививок;

Хмельницкая область — 227 случаев /10 прививок;

Черкасская область — 152 случая /226 прививок;

Черновицкая область — 69 случаев /117 прививок;

Черниговская область — 299 случаев / 180 прививок.

За сутки от коронавируса привили 4 тыс. 843 человека. Всего прививки получили 862 тыс. 641 человек, из них получили одну дозу — 862 тыс. 639 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 446 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса в Украине продолжается, в связи с чем Министерство здравоохранения периодически обновляет перечень карантинных зон, внося в них регионы в зависимости от эпидемической ситуации в них. По состоянию на 8 мая в Украине ни один регион не находится в наиболее строгой «красной» зоне.