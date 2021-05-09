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Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

Сколько украинцев болеют коронавирусом во время праздников (ИНФОГРАФИКА)

9 мая 2021, 08:58
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Коронавирус в Украине пошел на спад во время праздников, количество госпитализаций в регионах стабилизировалась. Так, за минувшие сутки, 8 мая, вирус был обнаружен у 5 тыс. 327 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 2 млн 119 тыс. 510 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 9 тыс. 181 человек, а в целом уже выздоровели 1 млн 759 тыс. 751 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 193 украинца. Общее число жертв составляет 46 тыс. 393 человека.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: МинздравЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (798 инфицированных), Донецкой (401 новый случай), Харьковской (361 заражение), Одесской областях (342 больных).

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: Минздрав


Динамика распространения коронавируса и вакцинации в регионах такова:

  • г. Киев — 255 случаев /360 прививок;
  • Винницкая область — 73 случая /60 прививок;
  • Волынская область — 82 случая /102 прививки;
  • Днепропетровская область — 798 случаев /510 прививок;
  • Донецкая область — 401 случай /0 прививок;
  • Житомирская область — 191 случай /51 прививка;
  • Закарпатская — 37 случаев /30 прививок;
  • Запорожская область — 111 случаев /53 прививки;
  • Ивано-Франковская область — 83 случая /120 прививок;
  • Киевская область — 210 случаев /225 прививок;
  • Кировоградская область — 150 случаев /289 прививок;
  • Луганская область — 54 случая /86 прививок;
  • Львовская область — 329 случаев /814 прививок;
  • Николаевская область — 253 случая /303 прививки;
  • Одесская область — 342 случаи /298 прививок;
  • Полтавская область — 147 случаев /164 прививки;
  • Ровенская область — 142 случая /50 прививок;
  • Сумская область — 225 случаев /40 прививок;
  • Тернопольская область — 227 случаев /160 прививок;
  • Харьковская область — 361 случай /55 прививок;
  • Херсонская область — 154 случая /540 прививок;
  • Хмельницкая область — 227 случаев /10 прививок;
  • Черкасская область — 152 случая /226 прививок;
  • Черновицкая область — 69 случаев /117 прививок;
  • Черниговская область — 299 случаев / 180 прививок.

За сутки от коронавируса привили 4 тыс. 843 человека. Всего прививки получили 862 тыс. 641 человек, из них получили одну дозу — 862 тыс. 639 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 446 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса в Украине продолжается, в связи с чем Министерство здравоохранения периодически обновляет перечень карантинных зон, внося в них регионы в зависимости от эпидемической ситуации в них. По состоянию на 8 мая в Украине ни один регион не находится в наиболее строгой «красной» зоне.


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