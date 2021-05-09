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Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

Скільки українців хворіють на коронавірус під час свят (ІНФОГРАФІКА)

9 тра 2021, 08:58
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Коронавірус в Україні пішов на спад під час свят, кількість госпіталізацій в регіонах стабілізувалася. Так, за минулу добу, 8 травня, вірус виявили у 5 тис. 327 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 2 млн 119 тис. 510 людей. Подолала коронавірус станом на вчора 9 тис. 181 людина, а загалом вже одужали 1 млн 759 тис. 751 особа. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 193 українці. Загальна кількість жертв становить 46 тис. 393 людини.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (798 інфікованих), Донецькій (401 новий випадок), Харківській (361 зараження), Одеській областях (342 хворих).

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО


Динаміка розповсюдження коронавірусу та вакцинації в регіонах така:

  • м. Київ — 255 випадків/ 360 щеплень;
  • Вінницька область — 73 випадки/ 60 щеплень;
  • Волинська область — 82 випадки/ 102 щеплення;
  • Дніпропетровська область — 798 випадків/ 510 щеплень;
  • Донецька область — 401 випадок/ 0 щеплень;
  • Житомирська область — 191 випадок/ 51 щеплення;
  • Закарпатська — 37 випадків/ 30 щеплень;
  • Запорізька область — 111 випадків/ 53 щеплення;
  • Івано-Франківська область — 83 випадки/ 120 щеплень;
  • Київська область — 210 випадків/ 225 щеплень;
  • Кіровоградська область — 150 випадків/ 289 щеплень;
  • Луганська область — 54 випадки/ 86 щеплень;
  • Львівська область — 329 випадків/ 814 щеплень;
  • Миколаївська область — 253 випадки/ 303 щеплення;
  • Одеська область — 342 випадки/ 298 щеплень;
  • Полтавська область — 147 випадків/ 164 щеплення;
  • Рівненська область — 142 випадки/ 50 щеплень;
  • Сумська область — 225 випадків/ 40 щеплень;
  • Тернопільська область — 227 випадків/ 160 щеплень;
  • Харківська область — 361 випадок/ 55 щеплень;
  • Херсонська область — 154 випадки/ 540 щеплень;
  • Хмельницька область — 227 випадків/ 10 щеплень;
  • Черкаська область — 152 випадки/ 226 щеплень;
  • Чернівецька область — 69 випадків/ 117 щеплень;
  • Чернігівська область — 299 випадків/ 180 щеплень.

За добу від коронавірусу прищепили 4 тис. 843 людини. Усього щеплення отримали 862 тис. 641 людина, з них отримали одну дозу — 862 тис. 639 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) — 446 осіб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що епідемія коронавірусу в Україні триває, у зв’язку з чим Міністерство охорони здоров’я періодично оновлює перелік карантинних зон, вносячи до них регіони залежно від епідемічної ситуації в них. Станом на 8 травня в Україні жоден регіон не перебуває у найбільш суворій «червоній» зоні.


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