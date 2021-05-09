Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n154366-skilky-ukrayinciv-hvoriut-na-koronavirus-pid-chas-svyat-infografika.html

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Коронавірус в Україні пішов на спад під час свят, кількість госпіталізацій в регіонах стабілізувалася. Так, за минулу добу, 8 травня, вірус виявили у 5 тис. 327 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 2 млн 119 тис. 510 людей. Подолала коронавірус станом на вчора 9 тис. 181 людина, а загалом вже одужали 1 млн 759 тис. 751 особа. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 193 українці. Загальна кількість жертв становить 46 тис. 393 людини.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (798 інфікованих), Донецькій (401 новий випадок), Харківській (361 зараження), Одеській областях (342 хворих).





Динаміка розповсюдження коронавірусу та вакцинації в регіонах така:

м. Київ — 255 випадків/ 360 щеплень;

Вінницька область — 73 випадки/ 60 щеплень;

Волинська область — 82 випадки/ 102 щеплення;

Дніпропетровська область — 798 випадків/ 510 щеплень;

Донецька область — 401 випадок/ 0 щеплень;

Житомирська область — 191 випадок/ 51 щеплення;

Закарпатська — 37 випадків/ 30 щеплень;

Запорізька область — 111 випадків/ 53 щеплення;

Івано-Франківська область — 83 випадки/ 120 щеплень;

Київська область — 210 випадків/ 225 щеплень;

Кіровоградська область — 150 випадків/ 289 щеплень;

Луганська область — 54 випадки/ 86 щеплень;

Львівська область — 329 випадків/ 814 щеплень;

Миколаївська область — 253 випадки/ 303 щеплення;

Одеська область — 342 випадки/ 298 щеплень;

Полтавська область — 147 випадків/ 164 щеплення;

Рівненська область — 142 випадки/ 50 щеплень;

Сумська область — 225 випадків/ 40 щеплень;

Тернопільська область — 227 випадків/ 160 щеплень;

Харківська область — 361 випадок/ 55 щеплень;

Херсонська область — 154 випадки/ 540 щеплень;

Хмельницька область — 227 випадків/ 10 щеплень;

Черкаська область — 152 випадки/ 226 щеплень;

Чернівецька область — 69 випадків/ 117 щеплень;

Чернігівська область — 299 випадків/ 180 щеплень.

За добу від коронавірусу прищепили 4 тис. 843 людини. Усього щеплення отримали 862 тис. 641 людина, з них отримали одну дозу — 862 тис. 639 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) — 446 осіб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що епідемія коронавірусу в Україні триває, у зв’язку з чим Міністерство охорони здоров’я періодично оновлює перелік карантинних зон, вносячи до них регіони залежно від епідемічної ситуації в них. Станом на 8 травня в Україні жоден регіон не перебуває у найбільш суворій «червоній» зоні.