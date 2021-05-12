Фото: ua-football.com

https://racurs.ua/n154477-zinchenko-operedil-shevchenko-po-kolichestvu-dobytyh-trofeev-v-evrope.html

Ракурс

Футболист Александр Зинченко, игрок Национальной сборной Украины и английского «Манчестер Сити», досрочно стал чемпионом Англии по футболу.

За три тура до завершения сезона отрыв команды Хосепа Гвардиолы над ближайшим конкурентом — «Манчестер Юнайтед» составляет 10 очков. Таким образом «МС» получил третье чемпионство за последние четыре года. Об этом 12 мая сообщает «Общественное».

В составе «Манчестер Сити» Александр Зинченко находится четыре года, за это время он получил три чемпионства. А всего эта команда девять раз становилась чемпионом Англии.

Все трофеи Александра Зинченко в «Манчестер Сити»:

Чемпион Англии: 2017/2018, 2018/19, 2020/21

Кубок Англии: 2018/19

Кубок Английской лиги: 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21

Суперкубок Англии: 2019/20

По количеству трофеев в европейских турнирах среди украинских футболистов Зинченко обошел легендарного Андрея Шевченко, который имеет восемь трофеев. Сейчас Зинченко сравнялся с Анатолием Тимощуком — они делят первое место с девятью титулами.

Напомним, хавбек национальной сборной Александр Зинченко прекрасно отыграл победный для своей команды в полуфинал и имеет отличные шансы сыграть в финале ЛЧ, поскольку «Манчестер Сити» и во втором полуфинальном матче ЛЧ обыграл «Пари Сен Жермен».

Источник: Суспільне