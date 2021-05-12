Фото: ua-football.com

https://racurs.ua/ua/n154477-zinchenko-vyperedyv-shevchenka-za-kilkistu-zdobutyh-trofeyiv-u-ievropi.html

Ракурс

Футболіст Олександр Зінченко, гравець Національної збірної України та англійського «Манчестер Сіті», достроково став чемпіоном Англії з футболу.

За три тури до завершення сезону відрив команди Хосепа Гвардіоли над найближчим конкурентом — «Манчестер Юнайтед» складає 10 очок. Таким чином «МС» здобув третє чемпіонство за останні чотири роки. Про це 12 травня повідомляє «Суспільне».

У складі «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко перебуває чотири роки, за цей час він здобув три чемпіонства. А загалом ця команда дев’ять разів ставала чемпіоном Англії.

Усі трофеї Олександра Зінченка в «Манчестер Сіті»:

Чемпіон Англії: 2017/2018, 2018/19, 2020/21

Кубок Англії: 2018/19

Кубок Англійської ліги: 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21

Суперкубок Англії: 2019/20

За кількістю трофеїв в європейських турнірах серед українських футболістів Зінченко обійшов легендарного Андрія Шевченка, який має вісім трофеїв. Наразі Зінченко зрівнявся з Анатолієм Тимощуком — вони ділять перше місце з дев’ятьма титулами.

Нагадаємо, хавбек національної збірної Олександр Зінченко прекрасно відіграв переможний для своєї команди півфінал і має відмінні шанси зіграти у фіналі ЛЧ, оскільки «Манчестер Сіті» і в другому півфінальному матчі ЛЧ обіграв «Парі Сен Жермен».

Джерело: Суспільне