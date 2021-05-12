Зінченко випередив Шевченка за кількістю здобутих трофеїв у Європіhttps://racurs.ua/ua/n154477-zinchenko-vyperedyv-shevchenka-za-kilkistu-zdobutyh-trofeyiv-u-ievropi.htmlРакурс
Футболіст Олександр Зінченко, гравець Національної збірної України та англійського «Манчестер Сіті», достроково став чемпіоном Англії з футболу.
За три тури до завершення сезону відрив команди Хосепа Гвардіоли над найближчим конкурентом — «Манчестер Юнайтед» складає 10 очок. Таким чином «МС» здобув третє чемпіонство за останні чотири роки. Про це 12 травня повідомляє «Суспільне».
У складі «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко перебуває чотири роки, за цей час він здобув три чемпіонства. А загалом ця команда дев’ять разів ставала чемпіоном Англії.
Усі трофеї Олександра Зінченка в «Манчестер Сіті»:
- Чемпіон Англії: 2017/2018, 2018/19, 2020/21
- Кубок Англії: 2018/19
- Кубок Англійської ліги: 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
- Суперкубок Англії: 2019/20
За кількістю трофеїв в європейських турнірах серед українських футболістів Зінченко обійшов легендарного Андрія Шевченка, який має вісім трофеїв. Наразі Зінченко зрівнявся з Анатолієм Тимощуком — вони ділять перше місце з дев’ятьма титулами.
Нагадаємо, хавбек національної збірної Олександр Зінченко прекрасно відіграв переможний для своєї команди півфінал і має відмінні шанси зіграти у фіналі ЛЧ, оскільки «Манчестер Сіті» і в другому півфінальному матчі ЛЧ обіграв «Парі Сен Жермен».
Джерело: Суспільне