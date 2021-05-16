Штрафы за выезд из ОРДЛО через РФ могут отменить – Арестович. Фото: Укринформ

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Штрафы для украинцев, въезжающих в Украину из ОРДЛО через территорию России, могут отменить. Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что это может произойти уже летом.

По его словам, оккупанты блокируют КПВВ на подконтрольной им территории и украинцы вынуждены ехать на подконтрольную Украине территорию через Россию. Об этом Арестович рассказал в эфире телеканала «Дом».

Согласно действующему украинскому законодательству граждане, выезжающие через территории России из ОРДЛО или наоборот в ОРДЛО, штрафуются. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников работает над этой проблемой. Он считает ситуацию недопустимой и надеется, что летом эта ситуация будет решена, — сказал Арестович.



Он подчеркнул, что снятие этого запрета приходится согласовывать более чем с десятью ведомствами.

Напомним, ранее мы сообщали, что почти 530 тыс. жителей так называемых Донецкой и Луганской народных республик за два года получили российское гражданство. Паспорта украинским гражданам на оккупированных территориях двух областей начали выдавать с апреля 2019 года.