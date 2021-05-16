Штрафи за в'їзд з ОРДЛО через РФ можуть скасувати – Арестович. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n154695-shtrafy-za-vyyizd-z-ordlo-cherez-rf-mojut-skasuvaty-arestovych.html

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Штрафи для українців, які в’їжджають в Україну з ОРДЛО через територію Росії, можуть скасувати. Спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що це може статися уже влітку.

За його словами, окупанти блокують КПВВ на підконтрольній їм території й українці змушені їхати на підконтрольну Україні територію через Росію. Про це Арестович розповів в ефірі телеканалу «Дом».

Згідно з чинним українським законодавством громадяни, які виїжджають через територію Росії з ОРДЛО або навпаки в ОРДЛО, штрафуються. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков працює над цією проблемою. Він вважає ситуацію неприпустимою і сподівається, що влітку ця ситуація буде вирішена, — сказав Арестович.



Він підкреслив, що зняття цієї заборони доводиться погоджувати більш ніж із десятьма відомствами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що майже 530 тис. жителів так званих Донецької та Луганської народних республік за два роки отримали російське громадянство. Паспорти українським громадянам на окупованих територіях двох областей почали видавати з квітня 2019 року.