Россию накрыла волна заробитчан из оккупированного Донбасса. Фото: vchasnoua.com

https://racurs.ua/n154701-rossiu-nakryla-volna-zarobitchan-iz-okkupirovannogo-donbassa.html

Ракурс

Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) массово выезжают на работу в Росию.

С открытием летнего сезона на юге РФ жителей ОРДЛО приглашают работать как обслуживающий персонал. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» на странице в Facebook.

Кроме того, многие жители работают в РФ вахтовым методом по три месяца, а на майские праздники возвращаются в ОРДЛО и сейчас снова выезжают на работу.

Чтобы оформиться на работу, нужен паспорт РФ или так называемый «паспорт» ЛДНР. Чтобы получить паспорт РФ в ЛНР и ДНР, нужно выстоять очередь в центрах по оформлению паспортов, которые, в связи с майскими праздниками, не работали.

Жители ОРДЛО работают в РФ не только на шахтах. Это и плантации, гостиницы, строительные площадки. Оккупационная администрация пытается использовать все рычаги влияния, чтобы население работало в РФ, — говорится в сообщении.

Напомним, штрафы для украинцев, въезжающих в Украину из ОРДЛО через территорию России, могут отменить. Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что это может произойти уже летом.