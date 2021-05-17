Росію накрила хвиля заробітчан з окупованого Донбасу. Фото: vchasnoua.com

https://racurs.ua/ua/n154701-rosiu-nakryla-hvylya-zarobitchan-z-okupovanogo-donbasu.html

Ракурс

Жителі окупованих територій Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) масово виїжджають на роботу в Росію.

З відкриттям літнього сезону на півдні РФ жителів ОРДЛО запрошують працювати як обслуговуючий персонал. Про це повідомляє «Східна правозахисна група» на сторінці у Facebook.

Крім того, багато людей працюють в РФ вахтовим методом на три місяці, а на травневі свята повертаються в ОРДЛО й зараз знову виїжджають працювати.

Щоб оформитися на роботу, потрібен паспорт РФ або так званий «паспорт» ЛДНР. Щоб отримати паспорт РФ в ЛНР і ДНР, потрібно вистояти чергу в центрах з оформлення паспортів, які, у зв’язку з травневими святами, не працювали.

Жителі ОРДЛО працюють в РФ не тільки на шахтах. Це і плантації, готелі, будівельні майданчики. Окупаційна адміністрація намагається використовувати всі важелі впливу, щоб населення працювало у РФ, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, штрафи для українців, які в’їжджають в Україну з ОРДЛО через територію Росії, можуть скасувати. Спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що це може статися уже влітку.