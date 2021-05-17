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Ракурс
Самоубийство. Фото: ГСЧС

Неудавшийся самоубийца сиганул под поезд в метро Киева (ФОТО)

17 мая 2021, 14:31
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Самоубийство сегодня, 17 мая, пытался совершить житель Киева в столичном метро. На станции «Арсенальная» мужчину вытаскивали из-под поезда.

Инцидент произошел в 12.45. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).


Спасатели рассказывают, что получили сообщение о том, что человек упал на рельсы в метро. Сотрудники ГСЧС прибыли на место происшествия и вытащили мужчину из-под поезда, а затем его передали работникам скорой.

В Киеве мужчина прыгнул под поезд. Фото: ГСЧСИз-за попытки суицида в столичном метро приостановили движение поездов. По состоянию на 13.40 движение восстановлено в полном объеме.

Напомним, ранее мы сообщали, что попытку самоубийства совершил в зале Раздельнянского районного суда Одесской области Николай Тарасов — обвиняемый в убийстве и надругательстве над телом 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко, жительницы Ивановского района.

Источник: Ракурс


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