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Ракурс
Самогубець. Фото: ДСНС

Невдалий самогубець стрибнув під потяг у метро Києва та зупинив рух (ФОТО)

17 тра 2021, 14:31
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Самогубство сьогодні, 17 травня, намагався вчинити житель Києва в столичному метро. На станції «Арсенальна» чоловіка витягали з-під потягу.

Інцидент трапився о 12.45. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники розповідають, що дістали повідомлення про те, що людина впала на колію в метро. Співробітники ДСНС прибули на місце події та витягли чоловіка з-під потягу, а згодом його передали працівникам швидкої.

У Києві чоловік стрибнув під потяг. Фото: ДСНС


Через спробу суїциду в столичному метро призупинили рух потягів. Станом на 13.40 рух відновлено в повному обсязі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спробу самогубства вчинив у залі Роздільнянського районного суду Одеської області Микола Тарасов — звинувачуваний у вбивстві та нарузі над тілом 11-річної дівчинки Дар’ї Лук’яненко, жительки Іванківського району.

Джерело: Ракурс


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