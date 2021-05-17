Самогубець. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n154724-nevdalyy-samogubec-strybnuv-pid-potyag-u-metro-kyieva-ta-zupynyv-ruh-foto.html

Ракурс

Самогубство сьогодні, 17 травня, намагався вчинити житель Києва в столичному метро. На станції «Арсенальна» чоловіка витягали з-під потягу.

Інцидент трапився о 12.45. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники розповідають, що дістали повідомлення про те, що людина впала на колію в метро. Співробітники ДСНС прибули на місце події та витягли чоловіка з-під потягу, а згодом його передали працівникам швидкої.





Через спробу суїциду в столичному метро призупинили рух потягів. Станом на 13.40 рух відновлено в повному обсязі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спробу самогубства вчинив у залі Роздільнянського районного суду Одеської області Микола Тарасов — звинувачуваний у вбивстві та нарузі над тілом 11-річної дівчинки Дар’ї Лук’яненко, жительки Іванківського району.