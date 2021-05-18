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Ракурс
Заседание Рады. Фото: Буквы

Неисправный кондиционер и дракон на спине — что волновало «слуг» на заседании ВР

18 мая 2021, 16:26
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Заседание Верховной Рады сегодня, 18 мая, не обошлось без курьезов. Во время заседания представители фракции «Слуга народа» в чате обсуждали наряды коллег и неисправный кондиционер.

Курьезные фотографии обсуждений нардепов опубликовали фотокорреспонденты издания «Буквы».

В частности, нардепы отвлеклись от обсуждения политических вопросов и сосредоточились на наряде своей экс-коллеги по фракции Анны Скороход. «Слуг» заинтересовало изображение дракона на спине у народной избранницы — ее сравнивали с экс-нардепом прошлого созыва Надеждой Савченко. Обсуждения нардепов. Фото: БуквыЕще один нардеп из фракции «слуг» пожаловался на неисправный кондиционер в зале Верховной Рады.

Обсуждения нардепов. Фото: Буквы

А в зале таки не работает кондиционер? И какие у него планы на эту сессию? — спросил кто-то из нардепов.


Кроме того, депутаты активно распространяли видео о том, что введенные против контрабандистов санкции СНБО не дали результатов. В описании к видео указано, что контрабанда продолжает процветать.

Обсуждения нардепов. Фото: БуквыНапомним, ранее мы сообщали, что Сергей Демченко, народный депутат из политсилы Владимира Зеленского «Слуга народа», в зале парламента во время заседания 29 апреля игрался с застежкой от платья коллеги Галины Янченко. «Слуга» Демченко входит в состав комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики.

Источник: Буквы


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