Заседание Рады. Фото: Буквы

https://racurs.ua/n154805-neispravnyy-kondicioner-i-drakon-na-spine-chto-volnovalo-slug-na-zasedanii-vr.html

Ракурс

Заседание Верховной Рады сегодня, 18 мая, не обошлось без курьезов. Во время заседания представители фракции «Слуга народа» в чате обсуждали наряды коллег и неисправный кондиционер.

Курьезные фотографии обсуждений нардепов опубликовали фотокорреспонденты издания «Буквы».



В частности, нардепы отвлеклись от обсуждения политических вопросов и сосредоточились на наряде своей экс-коллеги по фракции Анны Скороход. «Слуг» заинтересовало изображение дракона на спине у народной избранницы — ее сравнивали с экс-нардепом прошлого созыва Надеждой Савченко. Еще один нардеп из фракции «слуг» пожаловался на неисправный кондиционер в зале Верховной Рады.

А в зале таки не работает кондиционер? И какие у него планы на эту сессию? — спросил кто-то из нардепов.



Кроме того, депутаты активно распространяли видео о том, что введенные против контрабандистов санкции СНБО не дали результатов. В описании к видео указано, что контрабанда продолжает процветать.



Напомним, ранее мы сообщали, что Сергей Демченко, народный депутат из политсилы Владимира Зеленского «Слуга народа», в зале парламента во время заседания 29 апреля игрался с застежкой от платья коллеги Галины Янченко. «Слуга» Демченко входит в состав комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики.

Источник: Буквы