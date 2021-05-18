Засідання ВР. Фото: Букви

https://racurs.ua/ua/n154805-nespravnyy-kondycioner-ta-drakon-na-spyni-scho-turbuvalo-slug-na-zasidanni-vr.html

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Засідання Верховної Ради сьогодні, 18 травня, не обійшлося без курйозів. Під час засідання представники фракції «Слуга народу» у чаті фракції обговорювали вбрання колег та несправний кондиціонер.

Курйозні світлини обговорень нардепів опублікували фотокореспонденти видання «Букви».

Зокрема, нардепи відволіклися від обговорення політичних питань та зосередилися на вбранні своєї екс-колеги по фракції Анни Скороход. «Слуг» зацікавило зображення дракона на спині у народної обраниці — її порівнювали з екс-нардепом минулого скликання Надією Савченко.

Ще один нардеп з фракції «слуг» поскаржився на несправний кондиціонер в залі Верховної Ради.





А в залі таки не працює кондиціонер? І які у нього плани на цю сесію? — запитав хтось з нардепів.



Крім того, депутати активно розповсюджували відео про те, що запроваджені проти контрабандистів санкції РНБО не дали результатів. В описі до відео вказано, що контрабанда продовжує процвітати.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Сергій Демченко, народний депутат з політсили Володимира Зеленського «Слуга народу», у залі парламенту під час засідання 29 квітня грався застібкою від сукні колеги Галини Янченко. «Слуга» Демченко входить до складу комітету Верховної Ради з питань правової політики.



Джерело: Букви