Минкультуры объявило рейтинг проектов программы «Большая реставрация», фото: Минкультуры

https://racurs.ua/n154806-bolshaya-restavraciya-minkultury-obyavilo-reyting-proektov.html

Ракурс

Министерство культуры объявило рейтинг проектов, принявших участие в отборе к «Большой реставрации» — программы по реставрации, консервации, ремонту памятников культурного наследия, которая происходит в рамках проекта «Большое строительство».

В первом отборе приняли участие 211 проектов, в программу были допущены 109 из них. Их перечень опубликован на сайте Минкультуры.

Отмечается, что часть проектов не была допущена, поскольку соответствующие объекты относятся к коммунальной собственности, что противоречит Порядка отбора проектов, которые будут реализованы в рамках программы «Большое строительство».

Перечень допущенных проектов сформирован с учетом рейтинга и с указанием набранных баллов, а также средней оценкой проекта. Наибольшее количество баллов набрали следующие проекты:

Приказ Минкультуры с утвержденным перечнем объектов из списка, которые в соответствии с рекомендацией экспертной группы будут в первую очередь реализованы в рамках проекта «Большая Реставрация», в ближайшее время опубликуют на официальном сайте ведомства.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко недавно показал отреставрированный столичный Театр оперетты.