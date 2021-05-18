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Ракурс
Минкультуры объявило рейтинг проектов программы «Большая реставрация», фото: Минкультуры

«Большая реставрация» стартует — что запланировали отремонтировать

18 мая 2021, 16:27
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Министерство культуры объявило рейтинг проектов, принявших участие в отборе к «Большой реставрации» — программы по реставрации, консервации, ремонту памятников культурного наследия, которая происходит в рамках проекта «Большое строительство».

В первом отборе приняли участие 211 проектов, в программу были допущены 109 из них. Их перечень опубликован на сайте Минкультуры.

Отмечается, что часть проектов не была допущена, поскольку соответствующие объекты относятся к коммунальной собственности, что противоречит Порядка отбора проектов, которые будут реализованы в рамках программы «Большое строительство».

Перечень допущенных проектов сформирован с учетом рейтинга и с указанием набранных баллов, а также средней оценкой проекта. Наибольшее количество баллов набрали следующие проекты:

Приказ Минкультуры с утвержденным перечнем объектов из списка, которые в соответствии с рекомендацией экспертной группы будут в первую очередь реализованы в рамках проекта «Большая Реставрация», в ближайшее время опубликуют на официальном сайте ведомства.


Напомним, мэр Киева Виталий Кличко недавно показал отреставрированный столичный Театр оперетты.

Источник: Ракурс


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