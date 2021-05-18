Мінкультури оголосило рейтинг проектів програми «Велика реставрація», фото: Мінкультури

https://racurs.ua/ua/n154806-velyka-restavraciya-minkultury-ogolosylo-reytyng-proektiv.html

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Міністерство культури оголосило рейтинг проектів, які взяли учать у відборі до «Великої реставрації» — програми з реставрації, консервації, ремонту пам’яток культурної спадщини, яка відбувається в межах проекту «Велике будівництво».

У першому відборі взяли участь 211 проектів, до програми було допущено 109 з них. Їхній перелік опублікований на сайті Мінкультури.

Зазначається, що частина проектів не була допущена, оскільки відповідні об'єкти відносяться до комунальної власності, що суперечить Порядку відбору проектів, які будуть реалізовані в рамках програми «Велике будівництво».

Перелік допущених проектів сформований з урахуванням рейтингу та із зазначенням набраних балів, а також середньою оцінкою проекту. Найбільшу кількість балів набрали такі проекти:

Наказ Мінкультури із затвердженим переліком об'єктів зі списку, які відповідно до рекомендації експертної групи будуть першочергово реалізовані в рамках проекту «Велика Реставрація», найближчим часом опублікують на офіційному веб-сайті відомства.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко нещодавно показав реставрований столичний Театр оперети.