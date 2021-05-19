Байден и Зеленский могут увидеться в Европе, предположили на Банковой

Владимир Зеленский, фото: «Эксперт»

https://racurs.ua/n154870-bayden-i-zelenskiy-mogut-uvidetsya-v-evrope-predpolojili-na-bankovoy.html

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Встреча Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена может состояться во время запланированного визита президента США в Европу в июне, если в графиках обоих президентов появится такая возможность.

Заместитель руководителя Офиса главы Украинского государства Игорь Жовква сообщил об этом в эфире телеканала «Украина 24».

График президента Байдена, если говорить о его турне, которое планируется в июне, еще определяется, — отметил Жовква.

Байден в период с 11 по 13 июня должен провести свою первую зарубежную поездку в качестве лидера государства. Он, в частности, должен посетить саммит «Большой семерки» в Корнуолле (Великобритания), а также саммит НАТО в Брюсселе.

Напомним, в начале апреля Байден и Зеленский провели первый телефонный разговор.