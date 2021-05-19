Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Эксперт»

Байден і Зеленський можуть побачитися в Європі, припустили на Банковій

19 тра 2021, 16:48
999

Зустріч України Володимира Зеленського та його американського колеги Джо Байдена може відбутися під час запланованого візиту президента США до Європи у червні, якщо в графіках обох президентів з’явиться така можливість.

Заступник керівника Офісу глави Української держави Ігор Жовква повідомив про це в ефірі телеканалу «Україна 24».

Графік президента Байдена, якщо говорити про його турне, яке планується в червні, ще визначається, — зазначив Жовква.

Байден в період з 11 по 13 червня має провести свою першу закордонну поїздку як лідер держави. Він, зокрема, має відвідати саміт «Великої сімки» у Корнуоллі (Велика Британія), а також саміт НАТО у Брюсселі.


Нагадаємо, на початку квітня Байден та Зеленський провели першу телефонну розмову.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів