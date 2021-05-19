Байден і Зеленський можуть побачитися в Європі, припустили на Банковій

Володимир Зеленський, фото: «Эксперт»

https://racurs.ua/ua/n154870-bayden-i-zelenskyy-mojut-pobachytysya-v-ievropi-prypustyly-na-bankoviy.html

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Зустріч України Володимира Зеленського та його американського колеги Джо Байдена може відбутися під час запланованого візиту президента США до Європи у червні, якщо в графіках обох президентів з’явиться така можливість.

Заступник керівника Офісу глави Української держави Ігор Жовква повідомив про це в ефірі телеканалу «Україна 24».

Графік президента Байдена, якщо говорити про його турне, яке планується в червні, ще визначається, — зазначив Жовква.

Байден в період з 11 по 13 червня має провести свою першу закордонну поїздку як лідер держави. Він, зокрема, має відвідати саміт «Великої сімки» у Корнуоллі (Велика Британія), а також саміт НАТО у Брюсселі.

Нагадаємо, на початку квітня Байден та Зеленський провели першу телефонну розмову.