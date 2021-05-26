Анджей Дуда. Фото: РБК

https://racurs.ua/n155210-prezident-polshi-nazval-rossiu-nenormalnoy-stranoy.html

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Анджей Дуда, президент Польши, назвал Россию «ненормальной страной» во время своего выступления в Грузии.

Польский лидер считает, что «ненормальность России» обусловлена ее постоянной агрессией. Об этом сообщают РосСМИ.

Агрессивность России на мировой арене и отношения РФ с Польшей Анджей Дуда пообещал обсуждать на сессиях Генеральной ассамблеи ООН и в рамках миссии ОБСЕ. До этого президент Польши называл Россию «врагом свободы», вспоминая времена, когда Российская империя отказалась принимать польскую конституцию.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский и Анджей Дуда подписали совместную декларацию, в которой вспомнили о войне на Донбассе и аннексии Россией Крыма. В декларации отмечается, что Польша поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в признанных международным сообществом границах.

Источник: РосСМИ