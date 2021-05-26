Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Анджей Дуда. Фото: РБК

Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной»

26 мая 2021, 22:27
999

Анджей Дуда, президент Польши, назвал Россию «ненормальной страной» во время своего выступления в Грузии.

Польский лидер считает, что «ненормальность России» обусловлена ее постоянной агрессией. Об этом сообщают РосСМИ.

Агрессивность России на мировой арене и отношения РФ с Польшей Анджей Дуда пообещал обсуждать на сессиях Генеральной ассамблеи ООН и в рамках миссии ОБСЕ. До этого президент Польши называл Россию «врагом свободы», вспоминая времена, когда Российская империя отказалась принимать польскую конституцию.


Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский и Анджей Дуда подписали совместную декларацию, в которой вспомнили о войне на Донбассе и аннексии Россией Крыма. В декларации отмечается, что Польша поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в признанных международным сообществом границах.

Источник: РосСМИ

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров