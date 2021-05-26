Анджей Дуда. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n155210-prezydent-polschi-nazvav-rosiu-nenormalnou-krayinou.html

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Анджей Дуда, президент Польщі, назвав Росію «ненормальною країною» під час свого виступу в Грузії.

Польський лідер вважає, що «ненормальність Росії» зумовлена її постійною агресією. Про це повідомляють РосЗМІ.

Агресивність Росії на світовій арені та відносини РФ із Польщею Анджей Дуда пообіцяв обговорювати на сесіях Генеральної асамблеї ООН та в рамках місії ОБСЄ. До цього президент Польщі назвав Росію «ворогом свободи», згадуючи часи, коли Російська імперія відмовилася визнати польську конституцію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський і Анджей Дуда підписали спільну декларацію, у якій згадали про війну на Донбасі й анексії Росією Криму. У декларації наголошується, що Польща підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у визнаних міжнародною спільнотою кордонах.

Джерело: РосЗМІ