27 травня святкують День захисту від Сонця

Свято завтра. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n155209-27-travnya-svyatkuut-den-zahystu-vid-soncya.html

Ракурс

Свято завтра — 27 травня — День захисту від Сонця. Цей день був обраний для того, аби привернути увагу до захисту від сонячних променів, які мають згубний вплив на здоров’я людини.

Ультрафіолетове випромінювання негативно впливає як на зовнішній вигляд шкіри — пігментні плями, висипання, фотостаріння — так і провокує смертельні захворювання, такі як рак шкіри.

Так, існують три види випромінювання:

випромінювання типу С — промені найкоротшої довжини, які здійснюють руйнівний вплив на все живе, однак не дістають до Землі, адже затримуються озоновим шаром планети.

випромінювання типу, А — середні за довжиною промені. Для людини вони мають найруйнівнішу силу. Таке випромінювання не відчувається фізично, не викликає опіків, а одяг не здатний від нього захистити. Ці промені потрапляють в клітини шкіри і руйнують ДНК, внаслідок чого виникають дефектні клітини, які можуть перетворитися в злоякісні. Також саме ці промені спричиняють фотостаріння.

випромінювання типу В — це найдовші промені, які непомітні для людського ока. А все тому, що при надмірному впливі випромінювання цього типу людина отримує сонячний опік, і частіше за все, починає вживати заходів щодо захисту шкіри.

Прості та дієві заходи, якими можна захистити себе від ультрафіолету: