27 мая празднуют День защиты от Солнца

Праздник завтра. Фото: Istock

https://racurs.ua/n155209-27-maya-prazdnuut-den-zaschity-ot-solnca.html

Ракурс

Праздник завтра — 27 мая — День защиты от Солнца. Этот день был выбран для того, чтобы привлечь внимание людей к защите от солнечных лучей, которые имеют пагубное влияние на здоровье человека.

Ультрафиолетовое излучение негативно влияет как на внешний вид кожи — пигментные пятна, сыпь, фотостарение — так и провоцирует смертельные заболевания, такие как рак кожи.

Существуют три вида излучения:

излучение типа С — лучи короткой длины, оказывающие разрушительное воздействие на все живое, однако они не достают до Земли, ведь задерживаются озоновым слоем планеты.

излучение типа, А — средние по длине лучи. Для человека они невероятно опасны. Такое излучение не ощущается физически, не вызывает ожогов, а одежда не способна от него защитить. Эти лучи попадают в клетки кожи и разрушают ДНК, вследствие чего возникают дефектные клетки, которые могут превратиться в злокачественные. Также именно эти лучи вызывают фотостарение.

излучение типа В — это самые длинные лучи, которые незаметны для человеческого глаза. А все потому, что при чрезмерном воздействии излучения этого типа человек получает солнечный ожог, и чаще всего, начинает принимать меры по защите кожи.

Простые и действенные меры, которыми можно защитить себя от ультрафиолета: