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Ракурс
Праздник завтра. Фото: Istock

27 мая празднуют День защиты от Солнца

26 мая 2021, 22:06
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Праздник завтра — 27 мая — День защиты от Солнца. Этот день был выбран для того, чтобы привлечь внимание людей к защите от солнечных лучей, которые имеют пагубное влияние на здоровье человека.


Ультрафиолетовое излучение негативно влияет как на внешний вид кожи — пигментные пятна, сыпь, фотостарение — так и провоцирует смертельные заболевания, такие как рак кожи.

Существуют три вида излучения:

  • излучение типа С — лучи короткой длины, оказывающие разрушительное воздействие на все живое, однако они не достают до Земли, ведь задерживаются озоновым слоем планеты.
  • излучение типа, А — средние по длине лучи. Для человека они невероятно опасны. Такое излучение не ощущается физически, не вызывает ожогов, а одежда не способна от него защитить. Эти лучи попадают в клетки кожи и разрушают ДНК, вследствие чего возникают дефектные клетки, которые могут превратиться в злокачественные. Также именно эти лучи вызывают фотостарение.
  • излучение типа В — это самые длинные лучи, которые незаметны для человеческого глаза. А все потому, что при чрезмерном воздействии излучения этого типа человек получает солнечный ожог, и чаще всего, начинает принимать меры по защите кожи.

Простые и действенные меры, которыми можно защитить себя от ультрафиолета:

  • пользоваться солнцезащитными кремами;
  • надевать головной убор, защищающий от солнца;
  • во время прогулки занимать теневую сторону дороги;
  • по возможности не находиться на солнце во время его максимальной активности (с 12.00 до 15.00 часов);
  • не пользоваться услугами солярия (это излучение А, о котором написано выше).

Источник: Ракурс


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