Голодомор признал геноцидом еще один штат США

Памятник жертвам Голодомора, фото: AndriiDydiuk

https://racurs.ua/n155336-golodomor-priznal-genocidom-esche-odin-shtat-ssha.html

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Американский штат Техас признал Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом говорится в резолюции № 253 Палаты представителей штата, опубликованной на сайте ведомства.

Резолюция принята единогласно — за нее проголосовали 142 местных законодателя, ни один не высказался против.

Кроме того, Палата представителей определила ноябрь 2021 года месяцем памяти о жертвах этой трагедии.

Палата представителей 87-го созыва законодательного органа штата Техас этим признает ноябрь 2021 года Месяцем памяти жертв геноцида в Украине и призывает жителей штата задуматься о Голодоморе и почтить память погибших, — говорится в тексте резолюции.

Таким образом, уже 23 из 50 штатов США признали Голодомор геноцидом.

Напомним, в прошлом году студенты запустили онлайн-ресторан памяти «Непосчитанные с 1932» с блюдами, которыми украинцам пришлось питаться в страшный период Голодомора.