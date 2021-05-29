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Ракурс
Пам’ятник жертвам Голодомору, фото: AndriiDydiuk

Голодомор визнав геноцидом ще один штат США

29 тра 2021, 21:38
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Американський штат Техас визнав Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу.

Про це йдеться в резолюції № 253 Палати представників штату, опублікованій на сайті відомства.

Резолюція ухвалена одноголосно — за неї проголосували 142 місцеві законодавці, жоден не висловився проти.

Крім того, Палата представників визначила листопад 2021 року місяцем пам’яті про жертв цієї трагедії.

Палата представників 87-го скликання законодавчого органу штату Техас цим визнає листопад 2021 року Місяцем пам’яті жертв геноциду в Україні та закликає жителів штату замислитися про Голодомор та вшанувати пам’ять загиблих, — зазначається в тексті резолюції.

Таким чином, вже 23 з 50 штатів США визнали Голодомор геноцидом.


Нагадаємо, торік студенти запустили онлайн-ресторан пам’яті «Непораховані з 1932» зі стравами, якими українцям довелося харчуватися в страшний період Голодомору.

Джерело: Ракурс


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