Голодомор визнав геноцидом ще один штат США

Пам’ятник жертвам Голодомору, фото: AndriiDydiuk

https://racurs.ua/ua/n155336-golodomor-vyznav-genocydom-sche-odyn-shtat-ssha.html

Ракурс

Американський штат Техас визнав Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу.

Про це йдеться в резолюції № 253 Палати представників штату, опублікованій на сайті відомства.

Резолюція ухвалена одноголосно — за неї проголосували 142 місцеві законодавці, жоден не висловився проти.

Крім того, Палата представників визначила листопад 2021 року місяцем пам’яті про жертв цієї трагедії.

Палата представників 87-го скликання законодавчого органу штату Техас цим визнає листопад 2021 року Місяцем пам’яті жертв геноциду в Україні та закликає жителів штату замислитися про Голодомор та вшанувати пам’ять загиблих, — зазначається в тексті резолюції.

Таким чином, вже 23 з 50 штатів США визнали Голодомор геноцидом.

Нагадаємо, торік студенти запустили онлайн-ресторан пам’яті «Непораховані з 1932» зі стравами, якими українцям довелося харчуватися в страшний період Голодомору.