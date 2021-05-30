США ввели почти 300 млн доз COVID-вакцины, Польша - 20 млн

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Вакцину от коронавируса продолжают активно применять для иммунизации населения — США уже ввели 293 млн 700 тыс. доз вакцины от COVID-19. Для сравнения Польша заявила об использовании 20 млн доз вакцины, а Украина — более 1 млн доз.

Около половины всех американцев уже получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Всего в разные уголки США были доставлены 366,3 млн доз вакцин. Об этом говорится в сообщении Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), пишет «Голос Америки».

По данным CDC, 167,2 млн человек, или около половины всех американцев, получили прививки. Полностью завершили процесс вакцинации свыше 134 млн жителей США. В статистике CDC учитываются все три зарегистрированные на территории США вакцины против COVID-19 — Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson.

В то же время Польша ввела 20 млн прививок от коронавируса.

Премьер Матеуш Моравецкий определил цель: выполнить 20 млн прививок по крайней мере одной дозой до конца июня. Этот баланс удалось достичь уже сегодня, — написал в Твиттере глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик.



Варшава полностью завершила вакцинацию более 6,5 млн человек. С начала пандемии коронавируса в Польше умерли более 73,7 тыс. пациентов.

Источник: «Голос Америки»