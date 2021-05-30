США ввели майже 300 млн доз COVID-вакцини, Польща — 20 млн доз

https://racurs.ua/ua/n155350-ssha-vvely-mayje-300-mln-doz-covid-vakcyny-polscha-20-mln.html

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Вакцину від коронавірусу продовжують активно застосовувати для імунізації населення — США вже ввели 293 млн 700 тис. доз вакцини від COVID-19. Для порівняння Польща заявила про використання 20 млн доз вакцини, а Україна — понад 1 млн доз.

Близько половини всіх американців вже отримали щонайменше одну дозу вакцини. Загалом у різні куточки США було доставлено 366,3 млн доз вакцин. Про це йдеться в повідомленні Центру по контролю і профілактиці захворювань (CDC), пише «Голос Америки».

За даними CDC, 167,2 млн осіб, або близько половини всіх американців, отримали щеплення. Повністю завершили процес вакцинації понад 134 млн мешканців США. У статистиці CDC враховуються всі три зареєстровані на території США вакцини проти COVID-19 — Moderna, Pfizer/BioNTech і Johnson&Johnson.

Водночас Польща виконала 20 млн щеплень проти коронавірусу.

Прем'єр Матеуш Моравецький визначив ціль: виконати 20 млн щеплень принаймні одною дозою до кінця червня. Цей баланс вдалося досягнути вже сьогодні, — написав у Твіттер очільник канцелярії прем'єра Польщі Міхал Дворчик.



Варшава повністю завершила вакцинацію понад 6,5 млн осіб. Від початку пандемії коронавірусу у Польщі померло понад 73,7 тис. пацієнтів.

Джерело: «Голос Америки»