Ночь в лесу провел 6-летний мальчик на Черкащине - искал собаку

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Ракурс

Ночь в лесу провел 6-летний мальчик в Черкасской области — ребенок играл во дворе с собакой, затем пес побежал в лес, а мальчик решил его догнать. Мальчик пропал вечером 29 мая. К поискам были привлечены батальон полиции особого назначения, сотрудники ювенальной превенции, военнослужащие Национальной гвардии, местные правоохранители и волонтеры.

В 23.20 в Черкасское райуправление полиции поступило сообщение о пропаже ребенка в лесу возле села Свыдивок… Любимый пес мальчика выбежал на улицу — тот побежал за ним. Амур повел ребенка в лес, затем оба исчезли… Утром маленького Сашу нашли. Он испуганный сидел у болота, обнимая свою собаку, — сообщили в Нацполиции.

Родители с 20.00 пытались самостоятельно найти сына, но тщетно. Впоследствии полиция обследовала лесные чащи с помощью тепловизоров. Поисковые работы продолжались всю ночь.

Поиски осложняло то, что из-за расстройства аутистического спектра ребенок не отзывался… Наутро, в 5.30 Сашу нашли местные жители. Он испуганный сидел неподалеку болота, обнимая своего четвероногого друга и плакал, — отметили правоохранители.



С ребенком все хорошо, его доставили домой и передали родным.

Напомним, 15 апреля пропавшего в Киевской области двухлетнего мальчика удалось найти живым. ЧП произошло в селе Раговка Вышгородского района около 21.00 14 апреля. Там исчез двухлетний мальчик. Родители сообщили об исчезновении ребенка только спустя пять часов, когда уже стемнело. Поиски продолжались всю ночь, однако не увенчались успехом.