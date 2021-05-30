Ніч у лісі провів 6-річний хлопчик на Черкащині — шукав собаку

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Ніч у лісі провів 6-річний хлопчик на Черкащині — дитина гралася на подвір’ї з собакою, потім пес побіг до лісу, а хлопчик вирішив його наздогнати. Дитина зникла ввечері 29 травня. До пошуків було залучено батальйон поліції особливого призначення, співробітників ювенальної превенції, військовослужбовців Національної гвардії, місцевих правоохоронців та волонтерів.

О 23.20 до Черкаського райуправління поліції надійшло повідомлення про зникнення дитини у лісі біля села Свидівок… Улюблений пес хлопця вибіг на вулицю — той побіг за ним. Амур повів малого до лісу, а там обоє зникли… Вранці маленького Сашка знайшли. Він зляканий сидів біля болота, обіймаючи свого собаку, — повідомили в Нацполіції.

Батьки з 20.00 спочатку намагалися самостійно знайти сина, проте марно. Згодом поліція обстежувала лісові хащі за допомогою тепловізорів. Пошукові роботи тривали всю ніч.

Пошуки ускладнювало те, що через розлади аутистичного спектру дитина не відгукувалася… На ранок, о 5.30 Сашка знайшли місцеві мешканці. Він зляканий сидів неподалік болота, обіймаючи свого чотирилапого друга та плакав, — зазначили правоохоронці.



З дитиною все було добре, його доставили додому та передали рідним.

Нагадаємо, 15 квітня зниклого на Київщині дворічного хлопчика вдалося знайти живим. Надзвичайна подія сталася у селі Рагівка Вишгородського району близько 21.00 14 квітня. Там зник дворічний хлопчик. Батьки повідомили про зникнення дитини лише через п’ять годин, коли вже стемніло. Пошуки тривали всю ніч, проте не увінчалися успіхом.