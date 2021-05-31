Потенциально опасный астероид приближается к Земле

Астероид. Фото: Istock

https://racurs.ua/n155417-potencialno-opasnyy-asteroid-priblijaetsya-k-zemle.html

Ракурс

Космос продолжает удивлять необычными явлениями. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) предупредило об астероиде, который пролетит мимо Земли уже завтра, 1 июня.

Его размеры достигают площади трех футбольных стадионов. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Американское космическое агентство отнесло астероид к категории «потенциально опасных». Диаметр космического камня, который получил название 2021 KT1, составляет от 150 до 330 м. Стандартный размер футбольного поля составляет 90 м в длину.

Он максимально сблизится с Землей на расстоянии почти 7,2 млн км в 17.24 по киевскому времени. Скорость движения составит 64 тыс. км в час. Астрономы отметили, что ни размер, ни расстояние до Земли астероида не представляют угрозы для планеты.

По оценкам ученых, расстояние, на которое космическое тело приблизится к Земле, составляет почти 4,5 млн км. Это примерно в 19 раз больше, чем расстояние между нашей планетой и Луной.

Астероид — это твердое небесное тело, движущееся по орбите в Солнечной системе. От комет астероиды отличаются тем, что не имеют характерного кометного хвоста. До введения термина «карликовая планета» астероиды также называли малыми планетами.

Напомним, ранее мы сообщали, что телескоп Hubble сделал фото одной из самых ярких звезд нашей галактики — AG Carinae. Это небесное светило расположено в 20 тыс. световых лет и считается в 70 раз массивнее и в миллион раз ярче Солнца.