Потенційно небезпечний астероїд прямує до Землі

Астероїд. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n155417-potenciyno-nebezpechnyy-asteroyid-pryamuie-do-zemli.html

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Космос продовжує дивувати незвичайними явищами. Національне управління США з аеронавтики і дослідження космосу (NASA) попередило про астероїд, який пролетить повз Землю вже завтра, 1 червня.

Його розмір сягатиме трьох футбольних стадіонів. Про це повідомляє прес-служба NASA.

Американське космічне агентство віднесло астероїд до «потенційно небезпечних». Діаметр космічного каменю, який дістав назву 2021 KT1, становить від 150 до 330 м. Стандартний розмір футбольного поля складає 90 м у довжину.

Він максимально наблизиться до Землі на відстань майже 7,2 млн км о 17.24 за київським часом. Швидкість руху становитиме 64 тис. км на годину. Астрономи наголосили, що ані розмір, ані відстань до Землі астероїда не становлять загрози для планети.

За оцінками науковців, відстань, на яку космічне тіло пролетить повз Землю, становить майже 4,5 млн км. Це приблизно в 19 разів більше, ніж відстань між планетою та Місяцем.

Астероїд — це тверде небесне тіло, що рухається по орбіті в Сонячній системі. Від комет астероїди відрізняються тим, що не мають коми та характерного кометного хвоста. До запровадження терміну «карликова планета» астероїди також називали малими планетами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що телескоп Hubble зробив фото однієї з найяскравіших зірок нашої галактики — AG Carinae. Це небесне світило розташоване за 20 тис. світлових років й вважається у 70 разів масивнішим й у мільйон разів яскравішим за Сонце.