Зеленская решила завести свой офис на Банковой, фото — ОП

https://racurs.ua/n155579-zelenskaya-reshila-zavesti-svoy-ofis-na-bankovoy.html

Ракурс

Жена Владимира Зеленского Лена не против создать Офис первой леди Украины. Она считает, что в Украине статус первой леди официально не закреплен законодательно, отсутствует кодекс и формализация работы жены президента.

Поэтому Елена Зеленская стремится создать орган, который бы профессионально занимался делами первой леди.

Она утверждает, что не знала, с чего начинать свою деятельность в статусе первой леди, сообщает НВ.

Ты проходишь в здание Офиса президента и там никому не нужна. В принципе — тебя там никто не ждет, но при этом от тебя ожидают всего. Ты должна решить все вопросы, особенно в гуманитарном секторе, — пояснила супруга президента на встрече с Европейской Бизнес-ассоциацией (ЕБА).

Зеленская добавила, что хотела бы после себя оставить структуру (вероятно, на базе Офиса президента), которая поможет в работе первой леди. Сейчас в ее команде работает трое сотрудников. Зеленская занимается четырьмя направлениями: культурная дипломатия, реформа питания в школах, безбарьерность и сопровождение президента.

По мнению Зеленского, чтобы деятельность первой леди была полезной, следует удерживать небольшую команду профессионалов в Офисе президента.

Источник: НВ