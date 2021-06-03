Зеленська вирішила завести свій офіс на Банковій. фото — ОП

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Дружина Володимира Зеленського Олена не проти створити Офіс першої леді України. Вона вважає, що в Україні статус першої леді офіційно не закріплений законодавчо, відсутній кодекс і формалізація роботи дружини президента.

Тому Олена Зеленська прагне створити орган, який би професійно займався справами першої леді.

Вона стверджує, що не знала, з чого починати власну діяльність у статусі першої леді, повідомляє НВ.

Ти проходиш в будівлю Офісу президента і там нікому не потрібна. В принципі — тебе там ніхто не чекає, але при цьому від тебе очікують всього. Ти повинна вирішити всі питання, особливо в гуманітарному секторі, — пояснила дружина президента на зустрічі з Європейською Бізнес-асоціацією (ЄБА).

Зеленська додала, що хотіла б після себе залишити структуру (ймовірно, на базі Офісу президента), яка допоможе в роботі першої леді. Наразі в її команді працює троє співробітників. Зеленська займається чотирма напрямками: культурна дипломатія, реформа харчування в школах, безбар'єрність і супровід президента.

На думку Зеленської, щоб діяльність першої леді була корисною від початку каденції нового президента, варто утримувати невелику команду професіоналів в Офісі президента.

Джерело: НВ