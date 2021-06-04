Я не оракул — Министр финансов о новом транше МВФ, фото — 24 канал

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Получение нового транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он считает, что правительство будет пытаться «и так выжить», то есть без средств МВФ, но «вопрос в том, что будет сложно».

По словам министра, основные условия для получения нового транша — прежние. Необходимо принять законы о НАБУ, НАПК и Высшем совете правосудия. Также Марченко проанонсировал возможную сумму транша.

У нас второй транш был 700 и третий 700, хотим два по 700 млн долл. Но когда эти деньги будут я не знаю, я не оракул. Я хотел эти деньги еще в августе прошлого года. Их нет. Живем? Выживем и так, но будет сложно. Должны принять законы и все будет хорошо, — заявил министр финансов.

Ранее Марченко рассказывал, что Украина ожидает транш от МВФ не раньше осени. 11 мая глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что Киев возобновит переговоры о продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом и о получении следующего транша после принятия нескольких законов Радой.

Он заверил, что партнеров Украины полностью удовлетворяют закон о НАБУ, закон о Высшем совете правосудия, а также закон о НАПК. Премьер-министр добавил, что как только эти законы будут приняты во втором чтении, Украина «выйдет на переговоры по тексту меморандума на продолжение сотрудничества и получение транша».

Шмыгаль отметил, что Украина не начинала с МВФ переговоры о новой программе, а впереди у Киева получение двух траншей по старой программе.

В Кабмине рассчитывают, что переговоры с МВФ о новом транше должны завершиться в июле, а деньги поступят в сентябре. В Раде планируют принять все необходимые для МВФ законы к лету.