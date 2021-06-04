Я не оракул — Міністр фінансів про новий транш МВФ, фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n155611-ya-ne-orakul-ministr-finansiv-pro-novyy-transh-mvf.html

Ракурс

Отримання нового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.

Він вважає, що уряд намагатиметься «й так вижити», тобто без коштів МВФ, але «питання в тому, що буде складно».

За словами міністра, основні умови для отримання нового траншу — колишні. Необхідно ухвалити закони про НАБУ, НАЗК і Вищу раду правосуддя. Також Марченко проанонсував можливу суму траншу.

У нас другий транш був 700 і третій 700, хочемо два по 700 млн дол. Але коли ці гроші будуть я не знаю, я не оракул. Я хотів ці гроші ще в серпні минулого року. Їх немає. Живемо? Чи виживемо і так, але буде складно. Повинні прийняти закони і все буде добре, — заявив міністр фінансів.

Раніше Марченко розповідав, що Україна чекає транш від МВФ не раніше осені. 11 травня глава Кабміну Денис Шмигаль заявив, що Україна відновить переговори щодо продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом і про отримання наступного траншу після ухвалення кількох законів Радою.

Він запевнив, що партнерів України повністю задовольняють закон про НАБУ, закон про Вищу раду правосуддя, а також закон про НАЗК. Прем'єр-міністр додав, що як тільки ці закони будуть прийняті у другому читанні, Україна «вийде на переговори по тексту меморандуму на продовження співпраці і отримання траншу».

Шмигаль зазначив, що Україна не починала з МВФ переговори про нову програму, а попереду в Києва отримання двох траншів за старою програмою.

У Кабміні розраховують, що переговори з МВФ про новий транш повинні завершитися у липні, а гроші надійдуть у вересні. У Раді планують ухвалити всі необхідні для МВФ закони до літа.