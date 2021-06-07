Руководителей предприятий-должников предлагают не выпускать за границу

Налоговый долг может стать основанием запрета на выезд за границу, фото: «Главком»

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Ракурс

В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект № 5600, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс Украины.

Законопроект предусматривает, что в случае уклонения должника от выполнения обязательств по погашению налогового долга, налоговая сможет обращаться в суд для установления временного ограничения в праве выезда заграницу руководителя предприятия-должника.

Такое ограничение может применятся в том случае, если налоговый долг предприятия будет превышать 1 млн грн и не будет оплачен за 30 дней с момента направления налогового требования.

Применятся ограничение к руководителю будет до полного погашения налогового долга.

Изменения коснуться и плательщиков акцизного налога.

Законопроект предусматривает, что для целей обложения акцизным налогом испорченные, уничтоженные товары или товары, местонахождение которых неизвестно, в том числе, недостача которых установлена во время инвентаризации, считаются проданными непосредственно потребителям для их личного некомерческого использования.

Также, предусматривается, что в случае нарушение налогоплательщиком сроков оплаты акцизного налога, к нему будет применяться штраф в размере 20% от суммы такого акцизного налога.