Керівників підприємств-боржників пропонують не випускати за кордон

Податковий борг може стати підставою заборони на виїзд за кордон, фото: «Главком»

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У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроект № 5600, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу України.

Законопроект передбачає, що в разі ухилення боржника від виконання зобов’язань з погашення податкового боргу, податкова зможе звертатися до суду для встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон керівника підприємства-боржника.

Таке обмеження може застосовуватися в тому випадку, якщо податковий борг підприємства буде перевищувати 1 млн грн і не буде оплачений за 30 днів з моменту направлення податкової вимоги.

Застосовуватися обмеження до керівника буде до повного погашення податкового боргу.

Зміни торкнутися і платників акцизного податку.

Законопроект передбачає, що для цілей оподаткування акцизним податком зіпсовані, знищені товари або товари, місцезнаходження яких невідоме, в тому числі, недостача яких встановлена ​​під час інвентаризації, вважаються проданими безпосередньо споживачам для їх особистого некомерційного використання.

Також, передбачається, що в разі порушення платником податків термінів оплати акцизного податку, до нього буде застосовуватися штраф у розмірі 20% від суми такого акцизного податку.