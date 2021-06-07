Связь между кофеином и глаукомой обнаружили ученые

Кофеин повышает угрозу возникновения глаукомы глаза

https://racurs.ua/n155756-svyaz-mejdu-kofeinom-i-glaukomoy-obnarujili-uchenye.html

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Кофеин, если его употреблять ежедневно в больших дозах, в три раза увеличивает риск развития глаукомы у тех, кто имеет генетическую предрасположенность к более высокому внутриглазному давлению.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Медицинской школы Маунт-Синай (США), сообщает издание EurekAlert.

Повышенное внутриглазное давление является неотъемлемым фактором риска развития глаукомы, хотя другие факторы также способствуют этому состоянию. При глаукоме у пациентов, как правило, наблюдаются незначительные симптомы или их отсутствие, пока болезнь не прогрессирует и они не теряют зрение.

Ученые, используя UK Biobank — большую популяционную биомедицинскую базу данных, которая поддерживается различными медицинскими и правительственными учреждениями, проанализировали записи более 120 тыс. участников в возрасте от 39 до 73 лет.

Участники исследования предоставили свои медицинские записи вместе с образцами ДНК. Они также неоднократно отвечали на вопросы диетических анкет, сосредотачиваясь на том, сколько кофеиновых напитков пьют ежедневно, сколько пищи, содержащей кофеин, употребляют, конкретные типы и размер порции. Спустя три года исследования им проверили внутриглазное давление и зрение.

Исследователи обнаружили, что большое потребление кофеина вообще не связано с повышенным риском повышения внутриглазного давления или глаукомы.

Однако среди участников с сильной генетической предрасположенностью к повышенному внутриглазному давлению — в верхней четверти выборки — больший уровень потребления кофеина был связан с более высоким внутриглазным давлением и большей распространенности глаукомы.

Более подробно это выглядит так:

у тех, кто потреблял наибольшее количество кофеина в день — более 480 миллиграммов, что составляет примерно четыре чашки кофе — внутриглазное давление было выше на 0,35 мм рт. ст.;

кроме того, у тех, кто в категории с высоким генетическим риском потреблял более 321 мг кофеина в день — примерно три чашки кофе — распространенность глаукомы была в 3,9 раза выше по сравнению с теми, кто не потреблял кофеин или потреблял его в минимальном количестве.

Пациенты с глаукомой часто спрашивают, могут ли они защитить зрение путем изменения образа жизни, однако до сих пор это была относительно недостаточно изученная область. Это исследование предполагает, что пациенты с высоким генетическим риском глаукомы могут получить пользу от уменьшения потребления кофеина, — отмечают исследователи.

Заметьте, что связь между кофеином и риском глаукомы наблюдался только при большом количестве кофеина, а также у тех, у кого высокий генетический риск, — отмечают ученые.



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Источник: EurekAlert