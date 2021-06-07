Зв’язок між кофеїном та глаукомою виявили учені

Кофеїн підвищує загрозу виникнення глаукоми ока

https://racurs.ua/ua/n155756-zv-yazok-mij-kofeyinom-ta-glaukomou-vyyavyly-ucheni.html

Ракурс

Кофеїн, якщо його вживати щодня у великих дозах, утричі збільшує ризик розвитку глаукоми у тих, хто має генетичну схильність до більш високого внутрішньоочного тиску.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного ученими з Медичної школи Маунт-Сінай (США), повідомляє видання EurekAlert.

Підвищений внутрішньоочний тиск є невід'ємним фактором ризику розвитку глаукоми, хоча інші фактори також сприяють цьому стану. При глаукомі у пацієнтів, як правило, спостерігаються незначні симптоми або їх відсутність доти, доки хвороба не прогресує і вони не втрачають зір.

Учені, використовуючи UK Biobank — велику популяційну біомедичну базу даних, що підтримується різними медичними та урядовими установами, проаналізували записи понад 120 тис. учасників віком від 39 до 73 років.

Учасники дослідження надали свої медичні записи разом із зразками ДНК. Вони також неодноразово відповідали на питання дієтичних анкет, зосереджуючись на тому, скільки кофеїнових напоїв п’ють щодня, скільки їжі, що містить кофеїн, вживають, конкретні типи та розмір порції. Через три роки дослідження їм перевірили внутрішньоочний тиск та зір.

Дослідники виявили, що велике споживання кофеїну загалом не пов’язане з підвищеним ризиком підвищення внутрішньоочного тиску або глаукоми.

Однак серед учасників з найсильнішою генетичною схильністю до підвищеного внутрішньоочного тиску — у верхній чверті вибірки — більший рівень споживання кофеїну був пов’язаний з вищим внутрішньоочним тиском та більшою поширеністю глаукоми.

Більш детально це виглядає так:

у тих, хто споживав найбільшу кількість кофеїну в день — більше 480 міліграмів, що становить приблизно чотири чашки кави — внутрішньоочний тиск був вищий на 0,35 мм рт. ст.;

крім того, у тих, хто в категорії з найвищим генетичним ризиком споживав понад 321 міліграм кофеїну в день — приблизно три чашки кави — поширеність глаукоми була у 3,9 раза вищою у порівнянні з тими, хто не споживав кофеїн або споживав його в мінімальному кількості.

«Пацієнти з глаукомою часто запитують, чи можуть вони захистити зір шляхом зміни способу життя, однак до цього часу це була відносно недостатньо вивчена область. Це дослідження припускає, що пацієнти з найвищим генетичним ризиком глаукоми можуть отримати користь від зменшення споживання кофеїну», — зазначають дослідники.

Зауважте, що зв’язок між кофеїном та ризиком глаукоми спостерігався лише при великій кількості кофеїну і в тих, у кого найвищий генетичний ризик, — наголошують учені.



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Джерело: EurekAlert