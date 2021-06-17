Вирастюк выбрал свою фракцию в Раде

https://racurs.ua/n156250-virastuk-vybral-svou-frakciu-v-rade.html

Ракурс

Василий Вирастюк, новоиспеченный депутат Верховной Рады, 17 июня вошел в состав фракции «Слуга народа».

Такое заявление в начале пленарного заседания парламента сделал первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Сообщаю о вхождении народного депутата Украины Вирастюка Василия Ярославовича в состав фракции политической партии «Слуга народа, — сообщил Стефанчук.

Отныне фракция СН насчитывает 244 нардепа.

Вирастюк со скандалом выиграл довыборы в Раду на Прикарпатье в округе № 87. Голосование состоялось 28 марта, но судебные разборки продолжались до начала июня.

Нардеп ранее заявлял о круге своих интересов в Раде. Он намерен работать в Комитете соцполитики и защиты прав ветеранов, подать законопроект о создании на государственном уровне новой отрасли — спортивной реабилитации ветеранов и инициировать создание современных реабилитационных центров для ветеранов АТО/ООС.