Вірастюк обрав свою фракцію у Раді, фото — Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n156250-virastuk-obrav-svou-frakciu-u-radi.html

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Василь Вірастюк, новоспечений депутат Верховної Ради, 17 червня увійшов до складу фракції «Слуга народу».

Таку заяву на початку пленарного засідання парламенту зробив перший віце-спікер Руслан Стефанчук.

Повідомляю про входження народного депутата України Вірастюка Василя Ярославовича до складу фракції політичної партії «Слуга народу, — повідомив Стефанчук.

Відтепер фракція СН налічує 244 нардепи.

Вірастюк зі скандалом виграв довибори в Раду на Прикарпатті в окрузі № 87. Голосування відбулося 28 березня, але судові розбірки тривали до початку червня.

Вірастюк раніше заявляв про коло своїх зацікавлень в Раді. Він має намір працювати у Комітеті соцполітики і захисту прав ветеранів, подавати законопроект щодо створення на державному рівні нової галузі — спортивної реабілітації ветеранів та ініціюватиме створення сучасних реабілітаційних центрів для ветеранів АТО/ООС.