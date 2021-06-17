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Вірастюк обрав свою фракцію у Раді, фото — Укрінформ
Вірастюк обрав свою фракцію у Радіhttps://racurs.ua/ua/n156250-virastuk-obrav-svou-frakciu-u-radi.htmlРакурс
Василь Вірастюк, новоспечений депутат Верховної Ради, 17 червня увійшов до складу фракції «Слуга народу».
Таку заяву на початку пленарного засідання парламенту зробив перший віце-спікер Руслан Стефанчук.
Повідомляю про входження народного депутата України Вірастюка Василя Ярославовича до складу фракції політичної партії «Слуга народу, — повідомив Стефанчук.
Відтепер фракція СН налічує 244 нардепи.
Вірастюк зі скандалом виграв довибори в Раду на Прикарпатті в окрузі № 87. Голосування відбулося 28 березня, але судові розбірки тривали до початку червня.
Вірастюк раніше заявляв про коло своїх зацікавлень в Раді. Він має намір працювати у Комітеті соцполітики і захисту прав ветеранів, подавати законопроект щодо створення на державному рівні нової галузі — спортивної реабілітації ветеранів та ініціюватиме створення сучасних реабілітаційних центрів для ветеранів АТО/ООС.
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