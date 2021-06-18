Дарвин. Фото: Istock

https://racurs.ua/n156347-darvin-oshibalsya-v-teorii-evolucii-nashli-oshibku.html

Ракурс

Теория эволюции Дарвина содержала в себе ошибку. Ученые из университета Бата в Великобритании выяснили, что эволюционист ошибался в теории естественного отбора, когда утверждал, что яркие половые признаки увеличивают шансы животного получить партнера, если их потенциально мало.

Он считал, что чем меньше самок, тем более ярким должен быть внешний вид самца, который соперничает с другими. Однако оказалось, что это не так. Об этом сообщает The Conversation.

Новые исследования ученых установили, что Дарвин оказался прав в том, что половой отбор тесно связан с неравномерным соотношением полов. В частности, ученые рассмотрели половой диморфизм размера (самцы крупнее самок) у 462 видов животных. Большой размер позволяет самцам доминировать над соперниками в борьбе за самку.

Однако наиболее интенсивно половой отбор происходил у видов с обилием самок. Такой противоречивый результат объясняется тем, что победитель получает возможность оплодотворить большое количество самок, а мелкие самцы в результате не могут дать потомство, соответственно, половой отбор на самом деле устроен иначе.

Напомним, ранее мы сообщали, что люди более склонны к развитию карцином (злокачественных опухолей из эпителиальной ткани) по сравнению с нашими ближайшими «двоюродными братьями» — большими обезьянами.

Источник: The Conversation