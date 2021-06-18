Дарвін. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n156347-darvin-pomylyavsya-u-teoriyi-evoluciyi-znayshly-pomylku.html

Ракурс

Теорія еволюції Дарвіна містила в собі помилку. Вчені з університету Бата у Великій Британії з’ясували, що еволюціоніст помилявся в теорії природного відбору, коли стверджував, що яскраві статеві ознаки збільшують шанси тварин заволодіти партнером, якщо їх потенційно мало.

Він вважав, що чим менше самок, тим яскравішим мусить бути зовнішній вигляд самця, який змагається з іншими. Однак виявилося, що це не так. Про це повідомляє The Conversation.

Нові дослідження вчених встановили, що Дарвін мав рацію в тому, що статевий відбір тісно пов’язаний із нерівномірним співвідношенням статей. Зокрема, вчені побачили статевий диморфізм розміру (самці більші за самок) у 462 видів тварин. Великий розмір дозволяє самцям домінувати над суперниками в боротьбі за самицю.

Однак найбільш інтенсивно статевий відбір відбувався у видів із великою кількістю самок. Такий суперечливий результат пояснюється тим, що переможець отримує можливість запліднити велику кількість самок, а дрібні самці не можуть дати потомство, відповідно, що доводить, що статевий відбір насправді влаштований інакше, ніж вважав Дарвін.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що люди більш схильні до розвитку карцином (злоякісних пухлин з епітеліальної тканини) у порівнянні з нашими найближчими «двоюрідними братами» — великими мавпами.

Джерело: The Conversation