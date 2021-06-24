Лондон и Москва обменялись выпадами об «обстреле» эсминца возле Севастополя

Лондон и Москва обменялись выпадами об «обстреле» эсминца возле Крыма. Фото: Армияинформ

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Инцидент с эсминцем возле оккупированного Крыма прокомментировали в Министерстве иностранных дел России.

Официальное заявление Британии ведомство назвало «враньем в лицо». Об этом сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Накануне Лондон опроверг информацию о том, что в направлении его эсминца Defender совершалось предупредительное бомбометание.

Мы часто фиксируем и ловим за руку наших западных партнеров, коллег, к сожалению, Лондон выдвинулся в этом в передовики, — сказала Захарова.

По ее словам, Москва заявит послу Британии демарш из-за ситуации с Defender.

В то же время министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту страны «не помешают» ходить у берегов аннексированного Россией Крыма. Он подчеркнул, что королевский флот всегда будет соблюдать международное морское право.

Дезинформация приходит и уходит с Россией. Это то, что мы наблюдаем регулярно. Мы не удивлены и готовы к этому, — отметил министр обороны.

Глава МИД Британии Доминик Рааб обратил внимание, что описание Россией инцидента в связи с проходом корабля у берегов Крыма «предсказуемо неправильное».

Напомним, что 23 июня Минобороны РФ сообщило об открытии предупредительного огня по курсу британского эсминца Defender, который якобы нарушил границу РФ в Черном море в районе оккупированного мыса Фиолент (Крым).

Военные Великобритании заявили, что британский эсминец Defender осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и по нему не осуществляли выстрелы или бомбометание.