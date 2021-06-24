Лондон і Москва обмінялися випадами про «обстріл» есмінця біля Севастополя. Фото: Арміяінформ

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Інцидент з есмінцем біля окупованого Криму прокоментували в Міністерстві закордонних справ Росії.

Офіційну заяву Британії відомство назвало «брехнею в обличчя». Про це сказала офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова.

Напередодні Лондон спростував інформацію про те, що в напрямку його есмінця Defender відбувалося попереджувальне бомбометання.

Ми часто фіксуємо і ловимо за руку наших західних партнерів, колег, на жаль, Лондон висунувся в цьому в передовики, — сказала Захарова.

За її словами, Москва заявить послу Британії демарш через ситуацію з Defender.

Натомість міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що флоту країни «не завадять» ходити біля берегів анексованого Росією Криму. Він підкреслив, що королівський флот завжди буде дотримуватися міжнародного морського права.

Дезінформація приходить і йде з Росією. Це те, що ми спостерігаємо регулярно. Ми не здивовані й готові до цього, — зазначив міністр оборони.

Глава МЗС Британії Домінік Рааб заявив, що опис Росією інциденту у зв’язку з проходом корабля біля берегів Криму «передбачувано неправильний».

Нагадаємо, що 23 червня Міноборони РФ повідомило про відкриття попереджувального вогню по курсу британського есмінця Defender, який нібито порушив кордон РФ в Чорному морі в районі окупованого мису Фіолент (Крим).

Військові Великої Британії заявили, що британський есмінець Defender здійснював мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права і по ньому не здійснювали постріли чи бомбометання.