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Ракурс
Рада и президент собрались по случаю юбилея Конституции, фото — Суспільне

Рада и президент собрались по случаю юбилея Конституции (ТРАНСЛЯЦИЯ)

28 июн 2021, 10:56
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Верховная Рада 28 июня проводит торжественное заседание по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины.

На него пришло высшее политическое руководство страны, депутаты второго созыва Рады, которые собственно и принимали Основной Закон в 1996 году, церковники и иностранные дипломаты.


Сегодня Украина отмечает День Конституции — ей исполняется 25 лет. Первые версии документов, похожих на Конституцию, появились еще в Киевской Руси, а Конституция Пилипа Орлика впервые разделила власть на три ветви и даже в чем-то опередила американский Основной Закон.

В июне 1996 года, несмотря на противоречия и поляризацию политических сил внутри Рады, депутаты все же приняли современную Конституцию Украины. Это случилось после суток рассмотрения в парламенте.

Источник: Ракурс


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