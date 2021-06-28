Рада і президент зібралися з нагоди ювілею Конституції, фото — Суспільне

https://racurs.ua/ua/n156700-rada-i-prezydent-zibralysya-z-nagody-uvileu-konstytuciyi-translyaciya.html

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Верховна Рада 28 червня проводить урочисте засідання з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України.

На нього прийшло вище політичне керівництво країни, депутати другого скликання Ради, які власне й ухвалювали Основний Закон в 1996 році, церковники та іноземні дипломати.

Сьогодні Україна відзначає День Конституції — їй виповнюється 25 років. Перші версії документів, схожих на Конституцію, з’явилися ще в Київській Русі, а Конституція Пилипа Орлика вперше поділила владу на три гілки та навіть у дечому випередила американський Основний закон.

У червні 1996 році, попри суперечності та поляризацію політичних сил всередині Ради, депутати все ж ухвалили сучасну Конституцію України, після доби розгляду в парламенті.